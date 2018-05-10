أول عضو مجلس وطني يقدم استقالته احتجاجاً على أزمة الرواتب

قدم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني طلعت الصفدي، اليوم استقالته، من عضوية المجلسين المركزي والوطني احتجاجاً على رفض تنفيذ قرارات الوطني بشأن رواتب الموظفين.

وقدم الصفدي، كتاب الاستقالة لسليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وكتب في استقالته:"أنا المواطن الفلسطيني طلعت جمال الصفدي من سكان قطاع غزة، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، انطلاقاً من أن الإنسان موقف وقضية ومسئولية فإنني اعلن عن استقالتي من عضوية المجلس المركزي ومن المجلس الوطني الفلسطيني وذلك احتجاجا على رفض السلطة الوطنية تنفيذ قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة الخاصة بوقف الاجراءات الظالمة وغير الإنسانية التي مست رواتب الالاف من الموظفين العموميين والتقاعد الاجباري وتأخر مستحقات أسر الشهداء والجرحى.

وتابع: إن رفص السلطة الوطنية يحمل في ثناياه مسا بهيبة قرارات المجلس الوطني وبقيادة منظمة التحرير الفلسطينية كونها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني وقائدة نضاله.

وأضاف أن هذا الأمر، يتطلب من اللجنة التنفيذية اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية قرارات المجلس الوطني ومحاسبة المسئولين عن تأخر تنفيذ تلك القرارات وبردع كل من تسول له نفسه تجاوز منظمة التحرير الفلسطينية كأعلى هيئة تشريعية للشعب الفلسطيني وبإقالة كل أعضاء حكومة السلطة وبتشكيل حكومة وطنية تسعى لتعزيز صمود المواطنين على أرضهم حتى تعيدوا الهيبة الحقيقية لبرلمان الشعب (المجلس الوطني الفلسطيني).