داخلية" غزة تنظّم سباقاً رياضياً بعنوان "القدس عاصمة فلسطين"

شارك عشرات العدّائين التابعين لاتحاد الرياضة العسكرية في وزارة الداخلية بغزة، صباح الخميس، في سباق جري حمل اسم "القدس عاصمة فلسطين.. حتماً سنعود".

وانطلق السباق، الذي نظّمته الوزارة بالتعاون مع التجمع العالمي لنصرة القدس وفلسطين، من ساحة المجلس التشريعي بمدينة غزة، بحيث يقطع المتسابقون مسافة 5 كيلومترات.

وحصد الفلسطيني "حازم حلاسة" المرتبة الأولى في السباق.

بدوره، قال أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، في كلمة له على هامش السباق: " أطلقنا السباق الرياضي لنقول إننا هنا في فلسطين ومن خلال هذا السباق نعلن للعالم أن القدس عاصمة أبدية لفلسطين".

واستنكر بحر "مشاركة دول عربية (لم يذكر اسمهم) في ماراثون رياضي "إسرائيلي" أقيم في مدينة القدس، الأسبوع الماضي"، مديناً سياسة "التطبيع العربي مع إسرائيل".

وقال إن "غزة تستعد لمليونية العودة يومي الاثنين (14 مايو) والثلاثاء (15 مايو) المقبلين".

ودعا بحر إلى مشاركة شعبية واسعة في "مليونية العودة" للتأكيد على أن "القدس عاصمة أبدية لفلسطين".

وبدأت مسيرات العودة، في 30 مارس/آذار الماضي، حيث يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع و"إسرائيل"، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

ومن المقرر أن تصل فعاليات مسيرة العودة ذروتها في 14-15 مايو/ أيار الجاري (ذكرى النكبة السبعين للفلسطينيين)، تحت اسم "مليونية العودة".

ويقمع جيش الاحتلال "الإسرائيلي" تلك الفعاليات السلمية بالقوة، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف.