جيش الاحتلال يعتقل شقيق عهد التميمي

اعتقلت قوة عسكرية "إسرائيلية" في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، الشاب وعد التميمي 21عاماً، شقيق الطفلة المعتقلة عهد التميمي، من منزله في بلدة النبي صالح غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت عائلة التميمي، أن قوة عسكرية "إسرائيلية" داهمت منزل العائلة في ساعة مبكرة من فجر اليوم، واعتقلت ابنها "وعد". وأضاف، إن القوة فتشت المنزل قبل انسحابها.

وقالت العائلة إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يسعى إلى "كسر إرادة عائلته باعتقال نجله وعد ومن قبله ابنته عهد ووالدتهم ناريمان.

وفي 21 مارس/آذار الماضي، قضت محكمة عسكرية بسجن عهد التميمي 8 شهور؛ بتهمة "إعاقة عمل جندي "إسرائيلي" ومهاجمته"، بموجب صفقة توصلت إليها النيابة العسكرية في "إسرائيل" مع فريق الدفاع عنها.

كما تضمن قرار المحكمة، حبس التميمي 8 أشهر أخرى "مع وقف التنفيذ"، ويتم تطبيقها في حال ارتكبت أي من المخالفات المدرجة بالحكم (لم يعلن عنها) خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى غرامة قدرها 1500 دولار.

كما قضت المحكمة "الإسرائيلية" نفسها، بسجن والدتها ناريمان التميمي لمدة 8 أشهر ودفع غرامة مالية قدرها 1700 دولار، بتهمة "إعاقة عمل جندي "إسرائيلي" ومهاجمته".