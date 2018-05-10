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مالية غزة تصرف 25% من مكافآت اختبارات الثانوية العامة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:27 - 10 مايو 2018
رواتب موظفي غزة رواتب موظفي غزة
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أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة اليوم، عن نيتها صرف 25% من مكافآت اختبارات التوجيهي بحد أدنى 250شيكل .

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، أنها ستصرف مكافآت اختبارات الثانوية العامة بواقع 25%وحد أدنى 250 شيقل، بعد الساعة 12:00 ظهراً عبر البريد

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