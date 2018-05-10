مالية غزة تصرف 25% من مكافآت اختبارات الثانوية العامة

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة اليوم، عن نيتها صرف 25% من مكافآت اختبارات التوجيهي بحد أدنى 250شيكل .
وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، أنها ستصرف مكافآت اختبارات الثانوية العامة بواقع 25%وحد أدنى 250 شيقل، بعد الساعة 12:00 ظهراً عبر البريد
13:53 - 08 مايو 2018
10:14 - 02 مايو 2018
20:25 - 06 مايو 2018
15:26 - 01 مايو 2018
10:15 - 01 مايو 2018
14:33 - 02 مايو 2018
21:51 - 05 مايو 2018
10:19 - 29 ابريل 2018
08:55 - 08 مايو 2018
19:23 - 08 مايو 2018
19:46 - 28 ابريل 2018
08:40 - 02 مايو 2018
23:01 - 28 ابريل 2018
21:46 - 26 ابريل 2018
21:05 - 02 مايو 2018
12:32 - 26 ابريل 2018
20:16 - 26 ابريل 2018
17:58 - 27 ابريل 2018
19:41 - 27 ابريل 2018
09:55 - 28 ابريل 2018
13:02 - 28 ابريل 2018
15:37 - 28 ابريل 2018
12:11 - 29 ابريل 2018
13:28 - 03 مايو 2018
18:30 - 03 مايو 2018
18:26 - 04 مايو 2018
18:53 - 04 مايو 2018
18:56 - 04 مايو 2018
16:21 - 05 مايو 2018
18:26 - 05 مايو 2018
19:44 - 26 ابريل 2018
20:54 - 26 ابريل 2018
14:13 - 28 ابريل 2018
15:18 - 28 ابريل 2018
15:25 - 28 ابريل 2018
16:56 - 29 ابريل 2018
19:53 - 29 ابريل 2018
10:35 - 30 ابريل 2018
13:47 - 30 ابريل 2018
13:27 - 01 مايو 2018
08:33 - 05 مايو 2018
08:38 - 05 مايو 2018
09:40 - 05 مايو 2018
14:10 - 05 مايو 2018
12:09 - 06 مايو 2018