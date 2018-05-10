مالية غزة تصرف 25% من مكافآت اختبارات الثانوية العامة

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة اليوم، عن نيتها صرف 25% من مكافآت اختبارات التوجيهي بحد أدنى 250شيكل .

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، أنها ستصرف مكافآت اختبارات الثانوية العامة بواقع 25%وحد أدنى 250 شيقل، بعد الساعة 12:00 ظهراً عبر البريد