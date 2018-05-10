ليبرمان: لن نسمح أن تتحول سورية قاعدة لشن هجمات على "إسرائيل"

قال وزير الحرب "الإسرائيلي" أفيغدور ليبرمان أن "إسرائيل" لن تسمح لإيران بأن تحول سوريا إلى قاعدة لشن الهجمات الصاروخية ضد الأهداف "الإسرائيلية"، مضيفاً أن الطيران الحربي الإسرائيلي ضرب كل البنى التحتية الإيرانية في سوريا.

وقال ليبرمان في كلمة له صباح اليوم، خلال مؤتمر هرتسيليا، "على الإيرانيين أن يدركوا إذا أمطرت إيران إسرائيل بالصواريخ، فسيكون هناك وابلاً من الأمطار على إيران من قبل "إسرائيل".

وزعم ليبرمان، أن الطيران الحربي الإسرائيلي تمكن من ضرب كل البني التحتية الإيرانية في سوريا.

يشار إلى أن إسرائيل تتهم اللواء الإيراني قاسم سليماني بالإشراف على القصف الذي تعرض له جيش الاحتلال في الجولان السوري المحتل.