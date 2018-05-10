جيش الاحتلال يزعم بأن الجنرال سليماني أشرف على ضربة الجولان الصاروخية

زعم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إن اللواء الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس قاد الضربة الصاروخية على قواعده في الجولان السوري المحتل.

وافادت وكالة رويترز نقلا عن بيان جيش الاحتلال أن الجنرال الإيراني قاسم سليماني هو الذي قاد الهجوم الصاروخي اليوم الخميس على قواعد للجيش "الإسرائيلي" في مرتفعات الجولان المحتل من داخل سوريا.

وقال المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي" اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس للصحفيين "قاسم سليماني هو من أمر بتنفيذه وقاده (الهجوم الصاروخي) >

وأضاف الجيش "الإسرائيلي" اننا لا نسعى إلى تصعيد عسكري مع إيران.

وشنت سوريا اليوم الخميس هجوما صاروخيا استهدف عدة مراكز "إسرائيلية" رئيسة وذلك ردا على العدوان الصهيوني الذي يستهدف باستمرار الاراضي السورية.

وبحسب قناة الميادين فإن عشرات الصواريخ السورية استهدفت أربعة مجمعات عسكرية "إسرائيلية" رئيسية، فيما نقل شهود عيان سماع دوي انفجارات كبيرة و اشتعال حرائق كما رصدت حركة كثيفة لسيارات الإسعاف.