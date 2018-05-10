نقل الأسير المضرب إباء البرغوثي من عزل "عسقلان" لسجن "اوهيلكدار"

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، "إن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير إباء عمر البرغوثي (40 عاما)، من قرية كوبر شمال غرب رام الله، من عزل سجن "عسقلان"، إلى سجن "اوهليكدار" في بئر السبع".

وأوضح محامي الهيئة كريم عجوة، أن محكمة "عسقلان" عقدت أول من أمس محكمة داخلية للأسير البرغوثي، وفرضت عليه عقوبات، تمثلت بعزله في زنازين العزل الانفرادي لمدة أسبوع، وحرمانه من زيارة الأهل.

يذكر أن الأسير البرغوثي مضرب عن الطعام منذ 18 يوما، احتجاجا على تجديد اعتقاله الإداري، ولا يزال مقاطعا لعيادات السجن، ويرفض إجراء الفحوصات الطبية، وأصبح هزيل البنية، ويعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وآلام حادة في الرأس والمعدة.