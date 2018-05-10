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زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:54 - 10 مايو 2018
زوارق الاحتلال الاسرائيلي زوارق الاحتلال الاسرائيلي
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استهدفت زوارق الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الخميس، مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة.

وأوضح شهود عيان، أن بحرية الاحتلال استهدفت مراكب الصيادين في بحر شمال القطاع، وأطلقت النار تجاه الصيادين، مما أجبرهم على مغادرة البحر.

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