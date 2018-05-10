زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة

استهدفت زوارق الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الخميس، مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة.

وأوضح شهود عيان، أن بحرية الاحتلال استهدفت مراكب الصيادين في بحر شمال القطاع، وأطلقت النار تجاه الصيادين، مما أجبرهم على مغادرة البحر.