نتنياهو يعقب على زيارته لموسكو.. فماذا قال؟

علق رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، على زيارته موسكو، ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء.

وقال نتنياهو إنه "من المستبعد أن تسعى روسيا للحد من العمليات العسكرية "الإسرائيلية" في سوريا".

يشار إلى أن روسيا غضت الطرف عن هجمات "إسرائيلية" استهدفت مواقع للنظام السوري منذ اندلاع الأزمة السورية.

لكن إدانة موسكو لهجوم وقع في التاسع من أبريل/ نيسان أودى بحياة سبعة من العسكريين الإيرانيين أثار تكهنات في "إسرائيل" بأن صبر روسيا ربما بدأ ينفد.

وسافر نتنياهو لموسكو، اليوم الأربعاء، للقاء بوتين بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني، وبعد اتهام سوريا لإسرائيل بتنفيذ هجوم صاروخي جديد على قاعدة عسكرية قرب دمشق.

وقال نتنياهو للصحافيين قبل مغادرته: "نظراً لما يحدث في سوريا في الوقت الراهن، توجد حاجة لضمان استمرار التعاون العسكري بين الجيشين الروسي والإسرائيلي"، وذلك في إشارة إلى خط ساخن بين البلدين يهدف لمنع وقوع اشتباك عارض.

وقال نتنياهو للصحافيين إن تكهنات سابقة بأن موسكو، التي تسعى لبسط الاستقرار في سوريا، ستمنع ضربات "إسرائيلية" عبر الحدود قد ثبت خطؤها، وأضاف: "ليس لدي ما يدعو للاعتقاد في خلاف ذلك هذه المرة". ولم يرد بعد تعليق من الكرملين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن الضربات الجوية خلال الليل قرب دمشق أودت بحياة 15 شخصاً على الأقل منهم ثمانية إيرانيين. ولم تؤكد "إسرائيل" أو تنف مسؤوليتها عن الحادث.