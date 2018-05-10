ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. اقتصاد
  3. عرض الخبر

أسعار صرف العملات

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:22 - 10 مايو 2018
دولار-عملات دولار-عملات
مشاركة

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل، اليوم الخميس، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي :3.60 شيقل
الدينار الاردني :5.07 شيقل
اليورو الاوروبي :4.27 شيقل
الجنيه المصري :0.20 شيقل

متعلقات