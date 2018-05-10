10 مراكز عسكرية "إسرائيلية" تحت نيران الصواريخ السورية

أطلقت عشرات الصواريخ من الأراضي السورية بعد منتصف ليل الأربعاء، باتجاه مواقع إسرائيلية في الجولان المحتل.

وقد اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال أفخاي أدرعي، عبر حسابه على "التويتر"، بسقوط حوالي 20 صاروخ إنطلقت عندي الساعة 12:10 بعد منتصف ليل الأربعاء من الأراضي السورية واستهدفت المواقع الأمامية للجيش "الإسرائيلي" في الجولان السوري المحتل، دون وقوع إصابات بحسب زعمه.

وبثت مشاهد سقوط الصواريخ عبر شبكات التواصل الإجتماعي، وأعلنت مصادر من داخل كيان الاحتلال، اعتراض القبة الحديدية لبعضها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عدم وجود تعليمات خاصة للجبهة الداخلية والإستعداد لسناريوهات متنوعة.

وقد تصدى الدفاع الجوي السوري لغارات طائرات حربية إسرائيلية على دمشق ومدينة البعث وخان أرنبة بصواريخ أرض - جو، كما نشر ناشطون صورا لبقايا صواريخ إسرائيلية تم إسقاطها قبل وصولها لأهدافها في العاصمة دمشق.

كما أعلن عن تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على مدينة البعث في القنيطرة، فيما أكدت مصادر مطلعة لقناة الميادين أن أي رد فعل عسكري إسرائيلي سيواجه بعمليات أقوى وأثقل في العمق الاسرائيلي .

ونقلت المصادر أن المراكز المستهدفة هي:

- مركز عسكري رئيسي للاستطلاع الفني والالكتروني

- مقر سرية حدودية من وحدة الجمع الصوري 9900 الاسرائيلية

- مركز عسكري رئيسي للتنصت على الشبكات السلكية واللاسلكية في السلسلة الغربية

- مركز عسكري رئيسي لعمليات التشويش الالكتروني

- محطات اتصالات لانظمة التواصل والارسال؛

- مرصد لوحدة اسلحة دقيقة موجهة اثناء عمليات برية

- مهبط مروحيات عسكربة

- مقر القيادة العسكربة الاقليمية لللواء 810

- مقر قيادة قطاع كتائب عسكرية في حرمون؛

-المقر الشتوي للوحد الثلجية الخاصة "البنستيم"

وأوضح مصدر عسكري سوري أن القصف الصاروخي الذي نفذه الفوج 137 في الفرقة السابعة في الجيش السوري، وذلك بأكثر من 27 صاروخ سقط معظمها على الأهداف المحددة، جاء ردا على الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة السورية وآخرها العدوان ليلة أمس بالقرب من الكسوة بريف دمشق.