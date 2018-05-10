الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ "إسرائيلية" وتسقط العشرات منها

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكرى إن "الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ إسرائيلية معادية" في الوقت الذي ذكر فيه مراسل وكالة الانباء السورية سانا في القنيطرة أن العدو الإسرائيلي أطلق في وقت سابق عدة قذائف باتجاه مدينة البعث بالقنيطرة لم تسفر عن وقوع إصابات.

ولم يحدد المصدر العسكري اي شيء عن مكان سقوط الصواريخ إلا أن مصدرا ميدانيا سوريا أشار الى ان "دبابات إسرائيلية أطلقت نيرانها باتجاه أطراف مدينة البعث و عدد من النقاط التابعة للجيش السوري ببلدة حضر جنوب غرب سوريا".

وقال المصدر الميداني ان "الدبابات الإسرائيلية لا تزال تقصف أطراف مدينة البعث ومحيط بلدة حضر و تل القبع والتلول الحمر وعين التينة". وأضاف ان "الجيش السوري رد بعدة رشقات صاروخية على مواقع للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل سمع على اثرها دوي انفجارات داخل الجولان المحتل وصافرات الإنذار ".

وتحدث المصدر الميداني عن ان "الرد من قبل الجيش السوري على المواقع الإسرائيلية حقق إصابات دقيقة". وقال "كنا نرصد منذ عصر يوم امس تحليقا مكثفا لطيران الاستطلاع الإسرائيلي