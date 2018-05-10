الجهاد تبارك الرد السوري وتؤكد أنه رد طبيعي على العدوان الصهيوني

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس، أن ما حدث على الجبهة السورية هو رد طبيعي ومتوقع على العدوان الصهيوني على سوريا.

وكانت عشرات الصواريخ من الأراضي السورية قد أطلقت بعد منتصف الليلة، باتجاه مواقع "إسرائيلية" في الجولان المحتل.

وبارك داود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي، في تصريح صحفي، الرد السوري وأشاد به.

وشدد شهاب، على أنها في قلب المواجهة مع الكيان الصهيوني وهي بالتأكيد ستكون في طليعة ومقدمة الصفوف لمواجهة العدو الصهيوني .

واعتبر شهاب، أن اليد الصهيونية التي تحاول أن تتعالى علينا كعرب ومسلمين يجب أن تقطع .