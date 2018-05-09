"إسرائيل" تستعد لأي رد إيراني وتنشر قبتها في الشمال

قال مسؤولون "إسرائيليون" إن الغارة الجوية على سوريا امس أخرت الهجوم الايراني المتوقع على "إسرائيل" لكنها لم تؤجل دافع الايرانيين لتنفيذه.

وقد عززت "إسرائيل" دفاعاتها الجوية في الشمال ونشرت بطاريات قبة حديدة اضافية، بعد إعلان الرئيس الامريكي ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران.

وذكرت مصادر "إسرائيلية" أن رئيس الأركان ايزنكوت وكبار الضباط قاموا بجولة في الشمال لتفقد استعدادات الجيش لأي هجوم ايراني محتمل، وخلال جولتهم اطلعوا على مستوى استعدادات السكان في مرتفعات الجولات.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء بعد لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو إن من المستبعد أن تسعى روسيا للحد من العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا.

وأبلغ نتنياهو الصحفيين في إفادة عبر الهاتف إن تكهنات سابقة بأن موسكو، التي تسعى لبسط الاستقرار في سوريا، ستمنع ضربات "إسرائيلية" عبر الحدود قد ثبت خطؤها وقال "ليس لدي ما يدعو للاعتقاد في خلاف ذلك هذه المرة".