استطلاع: الليكود يقفز لـ35 مقعدًا

قفز تمثيل حزب الليكود، الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، في استطلاع الرأي الذي أجرته شركة الأخبار "الإسرائيلية"، إلى 35 مقعدًا، وهو أعلى تمثيل له منذ عقد تقريبًا، في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

وجاء في الاستطلاع أن 62% من "الإسرائيليين" يرون أن الانسحاب من الاتفاق النووي يصب في صالح "إسرائيل"، ولكن جميعهم قلقون ويرون أن هناك احتمال لوقوع حرب بين "إسرائيل" وإيران.

وبحسب الاستطلاع، يرتفع الليكود بسبعة مقاعد عن الاستطلاع السابق، في حين يليه حزب "ييش عتيد" بزعامة يائير لابيد، الذي يحصل على 18 مقعدًا فقط، أي بفارق كبير عن الليكود، ويليهما "المعسكر الصهيوني" بـ14 مقعدًا، والقائمة المشتركة بعدهم، وتحصل على 12 مقعدًا.

ومنع الاستطلاع كتلة "البيت اليهودي"، بزعامة وزير التربية والتعليم، نقتالي بينيت، ثمانية مقاعد، مقعدين أقل من استطلاع سابق، وتحافظ "يهدوت هتوراة" على قوتها بسبعة مقاعد، وكذلك "كولانو" بزعامة وزير المالية، موشيه كحلون، بست مقاعد، ويحصل حزب "يسرايل بيتينو" بزعامة وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، على ست مقاعد كذلك".

وتحصل كل من "ميرتس" والحزب الجديد الذي ستقيمه أورلي ليفي أبوكسيس على 5 مقاعد، في حين تحصل "شاس" بزعامة وزير الداخلية، أرييه درعي، على أربعة مقاعد فقط.

ووفق الاستطلاع، يرتفع تمثيل معسكر اليمين إلى 55 مقعدًا، مقابل 49 في استطلاع سابق، في حين يشكل معسكر "اليسار" 37 مقعدًا، أقل بثلاثة مقاعد من الاستطلاع السابق.