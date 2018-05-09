حماس تدعو السلطة لتطبيق نموذج بيرزيت الديمقراطي على الساحة السياسية

أكدت حركة حماس أن ثقة طلبة جامعة بيرزيت في كتلة الوفاء الإسلامية للسنة الرابعة على التوالي يدلل على خيار الشارع الفلسطيني في الالتفاف على من يتبنى خيار المقاومة، ومن يحافظ على الوحدة الوطنية وصيانة الثوابت ورفض مشاريع تصفية القضية ورهنها للأجندة التي تتجاوز حقوق شعبنا.

ووجهت الحركة التحية لطلاب جامعة بيرزيت الذين أصروا على ممارسة الديمقراطية الفلسطينية في أبهى صورها، وعبروا عن توجهاتهم الانتخابية بإصرار واقتدار.

وطالبت الحركة الأجهزة الأمنية بوقف حملة الاعتقالات السياسية التي تشنها ضد طلبة الجامعات، والتي أدت إلى أجواء غير صحية من حرية العمل الطلابي في الجامعات والمعاهد، حيث بلغت المئات منذ مارس الماضي.

وقالت الحركة إن جامعة بيرزيت بديمقراطيتها حالة فريدة في جامعات الضفة الغربية وإرساء الديموقراطية على مستوى الوطن، ودعت السلطة ورئاستها لتطبيق هذا النموذج الديمقراطي على الساحة السياسية الفلسطينية بالذهاب لانتخابات شاملة تخرج الحالة الفلسطينية مما هي عليه الآن من ضعف وتفرد.

وباركت الحركة للكتل والقوائم ثقة الطلاب بهم، وندعوهم لمزيد من العمل والمثابرة في خدمة الطلاب جميعاً دون استثناء، ومواصلة تحدي الصعاب والتغلب على العقبات وتغليب العمل المشترك، والحفاظ على جامعة بيزيت صرحاً علمياً وطنياً كبيراً.

وشكرت إدارة جامعة بيزيت على رعايتها الانتخابات ومحافظتها على الحياة الديمقراطية لطلبتها، وندعو كل الجامعات في الضفة للعمل على توفير أجواء الديمقراطية فيها ومنع التدخلات الخارجية، وتقديم كل ما يلزم لنجاح تجربة مجلس الطلبة الذي تفرزه نتائج الانتخابات.

الجدير ذكره، ان كتلة الوفاء الطلابية التابعة لحركة حماس فازت مساء اليوم في انتخابات جامعة بيرزيت بـ 24 مقعداً، من أصل 51 مقعداً، فيما فازت كتلة الشهيد ياسر عرفات التابعة لحركة فتح بـ 23 مقعداً.