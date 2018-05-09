نجاة مركب من الغرق قبالة شاطئ السودانية بعد استهدافه بالمياه من الاحتلال

أقدمت البحرية الإسرائيلية مساء اليوم، على إغراق مركب صيد قبالة شاطئ السودانية شمال قطاع غزة، من خلال ضخ مياه داخل المركب وعلى متنه خمسة صيادين.

وأفاد زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين لمراسل "فلسطين اليوم"، أن الزوارق البحرية الإسرائيلية فتحت مضخات المياه بشكل مفاجئ على مركب يستقله خمسة صيادين قبالة شاطئ السودانية، ما أدى إلى امتلائه بالمياه، وكاد أن يغرق لولا تدخل الصيادين لإنقاذ المركب.

وأوضح أن الصيادين من على متن المركب طلبوا المساعدة من زملائهم في الميناء، وتم إرسال لنشات لهم ومضخات مياه لسحب المياه من المركب لانقاذه من الغرق وهو ما حصل.

وأكد أن الصيادين بخير، وجاري سحب المركب إلى الميناء.

وأوضح أن الصيادين يتعرضون باستمرار لانتهاكات من قبل البحرية الإسرائيلية.