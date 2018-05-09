الصحة: 47 شهيداً و 8536 إصابة منذ انطلاق مسيرات العودة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أن الإحصائية التراكمية لاعتداءات الاحتلال الصهيوني بحق المشاركين في مسيرة العودة الكبرى شرق قطاع غزة منذ 30 مارس وحتى اللحظة هي 47 شهيداً و8536 إصابة بجراح مختلفة واختناق بالغاز.

وأوضح القدرة، أن من بين الاصابات 4589 إصابة تعاملت معها المستشفيات و3947 اصابة تعاملت معها النقاط الطبية الميدانية، ومن بين الشهداء 5 أطفال دون سن ال 18عاماً.

كما أنه وصل من إجمالي الإصابات للمشافي 793 طفلاً، و283 سيدة.

وأكد أن من بين الإصابات 166 إصابة خطيرة، و2119 إصابة متوسطة و2198 إصابة طفيفة

106 إصابة أخرى.

وأشار إلى أن 2064 إصابة كانت بالرصاص الحي، و403 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و1094 إصابة اختناق بالغاز، و847 إصابات أخرى.

وأوضح أن من بين الإصابات 327 في الرقبة والرأس، و575 إصابة في الأطراف العلوية، و155 إصابة في الظهر والصدر، و207 إصابة في البطن والحوض، و2117 إصابة في الأطراف السفلية و82 إصابة في أماكن متعددة.

وأكد أن من بين المصابين أجريت عمليات بتر لـ 24 حالة من مجمل الإصابات، 19 في الاطراف السفلية، 1 في الاطراف العلوية، 3 في الأصابع، 1 جزء من الكاحل.

وأشار إلى أن من بين المصابين 163 إصابة من الطواقم الطبية بالرصاص الحي والاختناق بالغاز، وتضرر 24 سيارة إسعاف بشكل جزئي.