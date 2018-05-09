فوز كلتة الوفاء التابعة لحركة حماس في إنتخابات جامعة بيرزيت

فازت كتلة الوفاء الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس في انتخابات مجلس الطلبة جامعة بيرزيت للعام الرابع على التوالي، بعد حصولها على 24 مقعدا من أصل 51 هي مقاعد مجلس الطلبة، مقابل 23 مقعداً لكتلة الشهيد ياسر عرفات الذراع الطلابي لحركة "فتح"، فيما حصل القطب الطلابي الذراع الطلابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أربعة مقاعد، ولم تحصل كتلة الوحدة الذراع الطلابي للجبهة الديمقراطية على نسبة الحسم للفوز بأي من المقاعد.

وقال عميد شؤون الطلبة إن عدد الطلبة الذين صوتوا بلغ 8404 طالب وطالبه، من أصل 11265 طالب وطالبة يحق لهم التصويت، بنسبة بلغت 73.60%، فيما بلغت عدد الأوراق اللاغية 204 ورقة.

وكان 11 ألف طالب وطالبة توجهوا الى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثلهم في مجلس الطلبة حيث تنافست أربعة كتل طلابية على 51 مقعداً تشكل مقاعد مؤتمر مجلس الطلبة، وهي: كتلة الشهيد ياسر عرفات الذراع الطلابي لحركة فتح، وكتلة الوفاء الاسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس، وكتلة القطب الطلابي التقدمي التابعة للجبهة الشعبية، وكتلة الوحدة الطلابية التابعة للجبهة الديمقراطية، فيما أمتنعت الرابطة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي من المشاركة.

وحصلت كتلة الوفاء الاسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس: 3784 صوتا، فيما حصلت كتلة الشهيد ياسر عرفات الذراع الطلابي لحركة فتح على 3615 صوتا، والقطب الطلابي الذراع الطلابي للجبهة الشعبية حصل على 505 صوتاً، فيما كان نصيب كتلة الوحدة الطلابية الذراع الطلابي للجبهة الديمقراطية 96 صوتا.