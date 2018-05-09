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ترامب يهدد إيران .. العقوبات سيتم تنفيذها قريباً جداً

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:47 - 09 مايو 2018
الرئيس الايراني حسن روحاني الرئيس الايراني حسن روحاني
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أن العقوبات على إيران "سيبدأ تنفيذها قريبا جدا"، وذلك بعد يوم من إعلانه الانسحاب من الاتفاق الذي أبرمته دول غربية وروسيا والصين مع إيران في العام 2015.

وفي تصريحات صحفية الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي إن إيران "سوف تتفاوض وإلا سيحدث شيء ما"، مضيفا: "إذا استأنفت إيران برنامجها النووي فستكون هناك "عواقب خطيرة للغاية"، دون أن يوضح الإجراءات التي سيتخذها.

وتأتي تصريحات ترامب فيما تواصلت المواقف الأوروبية والدولية الرافضة للقرار الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وسط جهود تبذلها عواصم أوروبية لمنع إيران من الرد في ذات الاتجاه للحفاظ على الاتفاق.

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