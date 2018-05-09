الإعلان عن برنامج فعاليات الذكرى السبعين للنكبة

أعلنت اللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة، اليوم الأربعاء، عن برنامج فعاليات الذكرى الـ 70 للنكبة، في فلسطين والشتات والأراضي المحتلة عام 1948، وتتركز الفعاليات في منتصف أيار الجاري، تحت شعار "من جيل لجيل عن العودة والقدس ما فيه بديل".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للجنة الوطنية حول فعاليات النكبة، اليوم في رام الله، حيث أعلنت اللجنة خلاله عن مسيرة مركزية في مدينة رام الله في 14 من الشهر الجاري، بالتزامن مع نقل سفارة واشنطن من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.

ويتضمن البرنامج مسيرات وندوات وفعاليات فنية والتوجه لنقاط التماس مع الاحتلال، والتركيز في خطبة الجمعة القادمة على حق العودة، وتنظيم مسيرة شاحنات وحافلات قديمة نقلت اللاجئين الفلسطينيين، وإطلاق صفارات الحداد، وتخصيص فقرات وحصص مدرسية في المدارس للحديث عن النكبة، إضافة إلى فعاليات في الجامعات الفلسطينية، وإصدار الحكومة تعميماً على الوزارات بضرورة مشاركة الموظفين في الفعاليات.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة ومنسق عام اللجنة الوطنية العليا لإحياء الذكرى محمد عليان، إن فعاليات إحياء ذكرى النكبة، تأتي استكمالا للفعاليات التي انطلقت في 30 مارس آذار الماضي.

وقال عليان إن الذكرى الـ 70 لذكرى النكبة تأتي ضمن التحديات والمحاولات الرامية إلى شطب حق العودة وهدم المشروع الوطنية، خصوصا القرارات الأمريكية الأخيرة.

وأكد عليان على ضرورة التمسك بثوابتنا الوطنية، والاستمرار بالتأكيد على حق العودة ومواجهة المخاطر بنقل السفارة وعاصمة لدولة الاحتلال.

وأضاف: نوجه رسالة شاملة قوية ومدوية واضحة بأننا كشعب فلسطيني مستمرون بالنضال، وسننزل الى جميع الساحات ونقول بأننا متمسكون بعودتنا وحقوقنا وقدسنا عاصمة ونواجه الانبطاحات السياسية من بعض الدول التي تتساوق مع الاحتلال وامريكا بما يسمى صفقة العصر.

وطالب وزارة الخارجية بأمر السفارات بتنظيم الفعاليات في هذه الذكرى بالتزامن مع نقل السفارة الاميركية الى القدس المحتلة.