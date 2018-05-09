"الشبيبة" تفوز في انتخابات جامعة بيت لحم

فازت كتلة القدس والعودة بأغلبية مقاعد مؤتمر مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بيت لحم في الانتخابات التي عقدت الأربعاء 9 أيار 2018.

وقد تنافست على مقاعد المؤتمر ال 31 كتلتا القدس والعودة والتي تمثل حركة الشبيبة الطلابية وكتلة وطن وتضم كتلة اتحاد الطلبة التقدمية وكتلة الوحدة الطلابية وجبهة العمل الطلابية التقدمية.

وقد بلغ عدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات (2816) طالب وطالبة من أصل (3295) طالب وطالبة منتسبين الى جامعة بيت لحم.

وقد أشرفت على الانتخابات لجنة رسمية مكونة من عدد من اعضاء الهيئتين الادارية والتدريسية، يرأسها الدكتور محمود حماد عميد شؤون الطلبة في الجامعة.

بعد انتهاء التصويت وغلق صناديق الاقتراع أعلن الدكتور محمود حمّاد عن النتائج النهائية للانتخابات حيث احتشد الطلبة من كافة الأطر الطلابية في ساحة مبنى الالفية. وبحسب النتائج الرسمية حصلت كتلة القدس والعودة على (20) مقعداً بينما حصلت كتلة وطن اليسارية على (11) مقعداً خلافا للعام المنصرم حيث حصلت كتلة القدس والعودة على 19 مقعدا بينما حصلت كتلة وطن على 12 مقعداً.

وكما ورد من لجنة الانتخابات فقد بلغ عدد الذين ادلوا بأصواتهم هذا العام (1469) من أصل (2816) ممن يحق لهم التصويت وهي تمثل ما نسبته (52%)، منها (1361) صوتا صحيحا، و (108) صوتا لا غيا تشمل الاوراق البيضاء. وتعتبر نسبة التصويت هذا العام منخفضة بشكل ملحوظ مقارنة مع مثيلتها في العام الماضي 2017 والتي بلغت (55%).

وبحسب لجنة الانتخابات فقد حصلت كتلة "القدس والعودة" على (860) صوتا صحيحا بينما حصلت كتلة وطن على (501) صوتا صحيحا حصيلة عملية التصويت التي استمرت من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الخامسة بعد الظهر.

واكد الدكتور حماد ان الانتخابات جرت في اجواء تنافسية شريفة وانه لم يسجل أي خروقات تذكر منذ بدء الحملة الانتخابية مرورا بالمناظرة والتصويت انتهاء بفرز الاصوات واعلان النتائج.

وبحسب النظام الانتخابي المتبع في جامعة بيت لحم تقوم الكتلة التي تحصل على أغلبية 50% 1 في مؤتمر المجلس أو التي تشكل تحالف يمثل 50% 1 بتسمية أعضاء المجلس الأحد عشر لوحدها.