السنوار: لن نتخلى عن ثوابتنا ولو ارتقى منا ملايين الشهداء

قال رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، "إن الفصائل الفلسطينية تراهن على شعبنا بشبابه وشاباته، وسنفرض أنفسنا على طاولة العالم، ولا أحد يستطيع أن يفرض علينا ما لا نريد، أو ما لا ينسجم مع ثوابتنا وأهدافنا الوطنية".

وكشف السنوار خلال لقاء جمعه الشباب الفلسطيني في مركز رشاد الشوا بمدينة غزة، اليوم الأربعاء، عن وجود وساطات لوقف مسيرة العودة.

وأوضح أن الأيام القادمة حتى الرابع عشر من مايو القادم الذي تجتمع خلاله ذكرى النكبة مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس هي أيام فاصلة، مؤكداً "أننا لن نتخلى عن ثوابتنا وعن قدسنا ولو ارتقى منا الملايين شهداء".

وأضاف: "الشباب الذي حُوصر في غزة على مدار 11 عاماً صنع العجائب بمسيرات العودة خلال الأسابيع الماضية وسيصنعها في الأيام المقبلة".

ومن المقرر أن تصل فعاليات مسيرة العودة ذروتها في 14-15 مايو/ أيار الجاري (ذكرى النكبة) وما يُعرف بـ"قيام إسرائيل"، تحت اسم "مليونية العودة".