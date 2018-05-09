داني ألفيس مهدد بالغياب عن مونديال روسيا

أصبحت مشاركة داني ألفيس، نجم باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي، في كأس العالم 2018، موضع شك كبير، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه ضد ليزيربيي في نهائي كأس فرنسا أمس الثلاثاء.

ووفقا لعدة وسائل إعلام برازيلية، فإن التشخيص المبدئي للإصابة، كان سلبيا، استنادا للمعلومات التي كشفها مقربون من اللاعب.

وذكرت التقارير، أن رودريغو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي، أعرب عن تخوفه من حجم الإصابة، بعد أن تواصل بنفسه مع أطباء الفريق الباريسي، للوقوف على حالة اللاعب.

وغادر ألفيس ملعب المباراة قبل النهاية بخمس دقائق، بعد تعرضه لإصابة في الركبة، والتي توج خلالها الفريق الباريسي بلقب البطولة ليضيفها إلى لقبي الدوري وكأس الرابطة الفرنسية.

وأصبح ألفيس، أكثر لاعبي العالم في التاريخ تتويجا بالبطولات برصيد 38 بطولة، متفوقا على مواطنه ولاعب سان جيرمان السابق ماكسويل الوصيف برصيد 37 بطولة.