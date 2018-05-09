مؤشر بورصة فلسطين ينخفض بنسبة 0.19%

سجل المؤشر الرئيسي في بورصة فلسطين الأربعاء، انخفاضًا بنسبة 0.19%، وذلك في جلسة تجاوزت قيمة تداولاتها مليون دولار.

وأغلق مؤشر "القدس" تداولات الجلسة على 546.44 نقطة منخفضا بمقدار 1.05 نقطة، مدفوعا بانخفاض مؤشرات ثلاثة من القطاعات الممثلة: الخدمات بنسبة 0.16%، والاستثمار بنسبة 0.59%، والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.25%، فيما ارتفع مؤشرا قطاعي: الصناعة، والتامين بنسبة 0.85% و0,61% على الوالي.

ومن بين 18 شركة جرى التداول على اسهمها، سجلت اسهم 4 شركات ارتفاعا، واستقرت اسهم 7 شركات، فيما اغلقت اسهم الشركات السبع المتبقية على تراجع.

والاسهم الرابحة هي: فلسطين للتأمين، ومصانع الزيوت النباتية، والفلسطينية للكهرباء، والعربية الفلسطينية للاستثمار "ايبك"، واستقرت اسهم شركات: المجموعة الاهلية للتأمين، وبنك فلسطين، وبيرزيت للأدوية، ومطاحن القمح، والبنك الاسلامي الفلسطيني، والاتصالات الفلسطينية، وفلسطين للاستثمار العقاري.

في المقابل، انخفضت اسهم شركات: فلسطين للاستثمار الصناعي، والمؤسسة العربية للفنادق، و"سند" للموارد الانشائية، والبنك الوطني، و"الوطنية موبايل"، وفلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو"، وبنك القدس.

وشهدت البورصة في جلستها الرابعة لهذا الأسبوع 148 صفقة شملت حوالي 495 الف سهم، في تداولات بلغت قيمتها حوالي 1.3 مليون دولار.