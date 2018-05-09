غريزمان يقترب من برشلونة

أعلنت وسائل إعلام إسبانية، أن فريق برشلونة الإسباني يعتزم دفع البند الجزائي الذي تصل قيمته إلى 100 مليون يورو، من أجل التعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.

وأكدت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية من دون أن تذكر المصدر أن "برشلونة راسل أتلتيكو مدريد مؤكدا أنه سيدفع البند الجزائي لتحرير أنطوان غريزمان. وأن أتلتيكو يعرف أن لاعبه سيرحل نهاية الموسم الحالي".

أعلنت وسائل إعلام إسبانية، أن فريق برشلونة الإسباني يعتزم دفع البند الجزائي الذي تصل قيمته إلى 100 مليون يورو، من أجل التعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.

وأكدت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية من دون أن تذكر المصدر أن "برشلونة راسل أتلتيكو مدريد مؤكدا أنه سيدفع البند الجزائي لتحرير أنطوان غريزمان. وأن أتلتيكو يعرف أن لاعبه سيرحل نهاية الموسم الحالي".

وأضافت الإذاعة أن الفريق الكتالوني حجز منذ الآن القميص رقم 7 للمهاجم الفرنسي، الذي يتحضر لخوض نهائي الدوري الأوروبي أمام مرسيليا الفرنسي الأربعاء المقبل.

من ناحيتها أشارت إذاعة "لا كادينا سير" إلى مكالمة هاتفية بين جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، وإنريكي سيريزو نظيره في أتلتيكو من أجل إعلان نوايا النادي الكتالوني تجاه ضم غريزمان.