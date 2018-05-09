روني يقترب من الدوري الأمريكي

تحدثت تقارير صحفية إنجليزية، بأن النجم واين روني، مهاجم فريق إيفرتون حاليا ومانشستر يونايتد سابقا، اقترب من الرحيل إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وجاء في صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، بأن واين روني يجري محادثات مع نادي دي سي يونايتد الأمريكي، تمهيدا لانتقاله إليه في الميركاتو الصيفي.

ويشعر واين روني بالإحباط في إيفرتون منذ تولي سام ألاراديس تدريب الفريق، وبالذات عندما جلس على دكة البدلاء في الديربي أمام ليفربول.

ووفقا للصحيفة، فإن المحادثات بين ممثلي واين روني والنادي الأمريكي، قد تم تكثيفها في الأسابيع الأخيرة، على أمل أن ينضم اللاعب للفريق مع فتح باب الانتقالات الصيفية في الولايات المتحدة في العاشر من يوليو القادم، علما بأن لدى روني عاما متبقيا في عقده مع ناديه.

وسجل روني الذي يحمل الرقم القياسي في عدد الأهداف بقميص منتخب بلاده مع 53 هدفا في 119 مباراة دولية بين عامي 2003 و2016، سجل مع ايفرتون 10 أهداف فقط هذا الموسم، رافعا رصيده إلى 208 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني خلف مواطنه آلان شيرر صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف بـ260 هدفا.