تركيا تتبرع بـ10 مليون دولار للأونروا

أضافت تركيا مبلغ 10 مليون دولار لقيمة تبرعاتها المباشرة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، دعما لبرامج الوكالة الرئيسة.

وقالت الأونروا في بيان لها ، إن تركيا تبرعت مجموعه 26,000 طن متري من دقيق القمح وذلك كجزء من مساعدتها لمليون لاجئ من فلسطين في غزة.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، المفوض العام للوكالة بيير كرينبول وذلك من أجل الإعراب عن دعمه القوي لمهام ولاية الوكالة وأنشطتها.

ويأتي هذا الاجتماع الهام في وقت يواجه فيه لاجئو فلسطين ظروفا دراماتيكية في الشرق الأوسط، وتحديدا في سوريا وقطاع غزة والضفة الغربية.

وسلط كرينبول الضوء على أهمية مساندة حقوق وكرامة لاجئي فلسطين مثلما عبر عن شكره للرئيس أردوغان للتضامن التركي التاريخي وللزيادة الكبيرة في الدعم الذي تقدمه تركيا للأونروا.

وفي الوقت الذي تستعد فيه لتسلم دورها الهام كرئيس للجنة الاستشارية للأونروا في تموز من هذا العام 2018، وفي الوقت الذي تواجه فيه الوكالة أزمة مالية غير مسبوقة، تقدمت تركيا خطوة للأمام بتقديمها تبرعا إضافيا كبيرا تم الإعلان عنه في منتصف آذار الماضي وذلك خلال المؤتمر الوزاري الاستثنائي الذي عقد في روما.

وأكد الرئيس أردوغان عزم تركيا الثابت على ضمان أن تكون الأونروا قادرة على المحافظة على خدماتها الحيوية في مجالات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الطارئة.

وتركز الاجتماع مع الرئيس التركي على الدعم التركي المباشر للأونروا وعلى استغلال نفوذ تركيا مع الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة من أجل إنشاء تحالفات تمويلية جديدة. كما استعرض الاجتماع أيضا السبل الكفيلة بحشد القطاع الخاص في تركيا لمساعدة الوكالة، وتحديدا خلال شهر رمضان الفضيل وذلك كجزء من شراكات طويلة الأمد.

وقال الرئيس أردوغان أن "تركيا ملتزمة بشكل كبير تجاه الأمم المتحدة وأنها لن تدخر جهدا في سبيل دعم لاجئي فلسطين. نحن سنقف مع الأونروا في هذا الوقت الحرج وسنعمل على حشد آلياتنا الوطنية من أجل مساندة حملتها "الكرامة لا تقدر بثمن" خلال شهر رمضان. كما أننا سنواصل أيضا دعوة المجتمع الدولي، بمن في ذلك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لزيادة تمويلهم للأونروا".

بدوره، قدم المفوض العام للأونروا بيير كرينبول الشكر للرئيس التركي على التزامه القيم تجاه الأونروا بالقول: "إن هذا الاجتماع يعد مصدرا للتشجيع الكبير.

وأضاف أن خدمات الأونروا المقدمة لما مجموعه 526,000 طالب وطالبة وللملايين من لاجئي فلسطين ينبغي أن تتم المحافظة عليها.

وأكد أن تلك الخدمات تقدم الأمل وتحافظ على الكرامة وعلى الفرص، وإنني ممتن للغاية للتأكيد القوي للرئيس أردوغان على انخراط تركيا من أجل مساعدة الوكالة في التغلب على أزمتها الحالية وتحقيق الاستقرار لوضعها المالي على المدى البعيد".

ويذكر أن الأونروا قد واجهت عجزا ماليا غير متوقع وغير مسبوق بقيمة 446 مليون دولار في عام 2018، وذلك في أعقاب قرار واحد من مانحيها الرئيسيين بتقليل حجم تبرعاته بنسبة كبيرة.

ومنذ ذلك الحين، نجحت الوكالة في حشد ما يقارب من نصف المبلغ المطلوب، لا سيما من خلال التنويع الفعال لشراكاتها ونتيجة للتضامن الدولي القوي.