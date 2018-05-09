السعودية تعلن اعتراض صاروخ باليستي جديد في الرياض

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الأربعاء، صاروخًا باليستيًا جديداً في سماء العاصمة السعودية "الرياض".

وبحسب وسائل إعلام سعودية، لم يسفر اعتراض الصاروخ عن أي أضرار في المدينة.