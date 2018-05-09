ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

السعودية تعلن اعتراض صاروخ باليستي جديد في الرياض

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:51 - 09 مايو 2018
ارشيفية ارشيفية
مشاركة

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الأربعاء، صاروخًا باليستيًا جديداً في سماء العاصمة السعودية "الرياض".

وبحسب وسائل إعلام سعودية، لم يسفر اعتراض الصاروخ عن أي أضرار في المدينة.

متعلقات