"المغرب" تتضامن مع مسيرة العودة بمسيرة حاشدة الأحد

أعلنت منظمتان مغربيتان عن تنظيم مسيرة حاشدة يوم الأحد المقبل بالعاصمة الرباط، تخليدًا لذكرى "نكبة" فلسطين، وتضامنًا مع مسيرات "العودة الكبرى".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته الثلاثاء بالرباط كل من "مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين"، و"الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني".

وقال منسق "مجموعة العمل الوطنية" عبد القادر العلمي في كلمة بالمؤتمر إن المسيرة المقررة ليوم الأحد المقبل، تأتي وفاء لكفاح الشعب الفلسطيني في سبيل إقامة دولته وعاصمتها القدس.

وأضاف أن المسيرة التي ستنطلق تحت شعار "من أجل القدس عاصمة أبدية لفلسطين، ودعمًا لمسيرات العودة الكبرى"، تمثّل إعلانًا من الشعب المغربي، للرفض الجماعي والمطلق للقرارات الصهيوأمريكية الساعية لإعلان القدس عاصمة لـ "إسرائيل".

ولفت إلى أن المسيرة تمثل أيضًا انخراطًا من الشعب المغربي في فعاليات مسيرة العودة الكبرى التي يخوضها الشعب الفلسطيني والتي جسدت وحدته.

ويواصل الفلسطينيون فعاليات مسيرات العودة السلمية التي انطلقت في 30 مارس/آذار الماضي، في خمس نقاط على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وذلك للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

واستخدمت قوات الاحتلال "القوة المفرطة" والأسلحة المحرمة دوليًا لقمع المسيرة السلمية، ما أدى لاستشهاد 45 فلسطينيًا وإصابة 8 آلاف آخرين بجراح مختلفة.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار الجمعة الماضية أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده للتحضير "لمليونية العودة" يوم 14 مايو الجاري.