ثلاثة إصابات برصاص الاحتلال على حدود غزة

أصيب ثلاثة مواطنين، اليوم الأربعاء، جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز تجاه المناطق الحدودية شرق قطاع غزة.

وبحسب مصادر طبية، فإن طفلًا يبلغ من العمر (12 عامًا) أصيب برصاص الاحتلال شرق بلدة خزاعة إلى الشرق من مدينة خانيونس.

وسبق ذلك إصابة شاب بقنبلة غاز في الرأس جراء إلقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا كبيرًا من قنابل الغاز في ذات المنطقة. حيث نقل الشاب المصاب لتلقي العلاج، فيما أصيب آخرون جرّاء استنشاقهم للغاز وجرى علاجهم ميدانيًا.

وألقت قوات الاحتلال القنابل تجاه خيام العودة، حيث يتواجد العشرات من الشبان فيها بشكل دائم.

كما أصيب شاب في قدمه جراء إطلاق قوات الاحتلال النار تجاهه قرب موقع ملكة العسكري شرق مدينة غزة.