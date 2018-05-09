هيئة مسيرة العودة: قررنا الاستمرار مليونتي 14 و15 مايو

قالت الهيئة التنسيقية لمسيرة العودة وكسر الحصار، أن كل التقارير الانسانية أكدت بأن حصار غزة جريمة ضد الإنسانية.

وأوضحت الهيئة في مؤتمر صحفي لها اليوم الأربعاء، أن الاحصائيات تشير إلى أن أكثر من 70 % من سكان غزة يعيشون على المساعدات.

وأضافت: نحن نقدم تضحيات بشرية من أجل نيل حقوقنا وكسر حصارنا، وقررنا الاستمرار في المسيرات وخاصة.

وأكدت أن هيئة مسيرة العودة قررت الاستمرار في المسيرات وخاصة في مليونتي 14 و15 مايو.

وأدرفت: "نحن لا نحاول خرق الحدود وانما الخروج من السجن الكبير، مشيرة إلى أن الاحتلال أصدر أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.