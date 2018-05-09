ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

هيئة مسيرة العودة: قررنا الاستمرار مليونتي 14 و15 مايو

  • فلسطين اليوم - غزة-متابعة
  • 11:23 - 09 مايو 2018
هيئة مسيرة العودة: نقدم تضحيات بشرية من أجل نيل حقوقنا وكسر حصارنا هيئة مسيرة العودة: نقدم تضحيات بشرية من أجل نيل حقوقنا وكسر حصارنا
مشاركة

قالت الهيئة التنسيقية لمسيرة العودة وكسر الحصار، أن كل التقارير الانسانية أكدت بأن حصار غزة جريمة ضد الإنسانية.

وأوضحت الهيئة في مؤتمر صحفي لها اليوم الأربعاء، أن الاحصائيات تشير إلى أن أكثر من 70 % من سكان  غزة يعيشون على المساعدات.

وأضافت: نحن نقدم تضحيات بشرية من أجل نيل حقوقنا وكسر حصارنا، وقررنا الاستمرار في المسيرات وخاصة.

وأكدت أن هيئة مسيرة العودة قررت الاستمرار في المسيرات وخاصة في مليونتي 14 و15 مايو.

وأدرفت: "نحن لا نحاول خرق الحدود وانما الخروج من السجن الكبير، مشيرة إلى أن الاحتلال أصدر أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين على الحدود الشرقية لقطاع غزة. 

 

متعلقات