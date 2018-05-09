القدس: طواقم الاحتلال تفصل جزءا من مقبرة الرحمة لإنشاء حديقة

فصلت طواقم تابعة لـ"سلطة الطبيعة" الإسرائيلية، بحراسة قوة عسكرية معززة، جزءا اقتطعته من مقبرة باب الرحمة الملاصقة بالجدار الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، لإنشاء حديقة وهمية، يطلق عليها "حدائق وطنية"ـ

وأفاد مراسلنا، بأن تلك الطواقم تواصل تدنيسها واستهدافها للمقبرة، حيث يأتي انشاء الحديقة ضمن المخطط الذي يجري تنفيذه بمحيط سور القدس التاريخي في محاولة لطمس معالم المدينة، وهويتها.

وكان أهالي بلدة سلوان، اعترضوا على هذه الانتهاكات، وتصدوا عدة مرات لطواقم الإسرائيلية، باعتبار أن المقبرة وقف إسلامي، وهي من أقدم مقابر فلسطين، وفيها دُفن عشرات العلماء، والأولياء، والصالحين، والشهداء.