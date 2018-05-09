نقل الأسير عويسات إلى مستشفى "تل هشومير"

قال نادي الأسير اليوم الأربعاء، إن إدارة معتقلات الاحتلال نقلت الأسير عزيز عويسات (53 عامًا) من مستشفى "أساف هروفيه" إلى مستشفى "تل هشومير".

وأضاف نادي الأسير في بيان له أن الأسير عويسات والمحكوم بالسجن (30 سنة)، أُصيب يوم أمس بجلطة دماغية في معتقل "عيادة الرملة" ونُقل على إثرها إلى العناية المكثفة في مستشفى "أساف هروفيه".

يذكر أن الأسير عويسات من جبل المكبر في القدس وهو معتقل منذ عام 2014.

وحمّل نادي الأسير إدارة معتقلات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عويسات، وطالب بضرورة الإفراج الفوري عنه.