حماس: صرف دفعة مالية جديدة لمصابي مسيرة العودة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الأربعاء عن صرف مساعدة مالية علاجية جديدة اليوم لـ 247 مصاب من مصابي مسيرة العودة.

وبينت الحركة أن الصرف لـ13 إصابة خطيرة بقيمة 500$ و234 إصابة متوسطة بقيمة 200$ حسب تقارير وزارة الصحة، لافتةً أن مجموع ما تم صرفه لمصابي مسيرة العودة ما يزيد عن 500,000 دولار.

وأكدت الحركة أن هذه المساعدة تأتي وفاءً للمصابين المشاركين في مسيرة العودة الكبرى الذين حملوا أرواحهم على أكفهم معلنين للعالم أجمع على حقهم في العودة لقراهم التي هجروا منها قصراً.

وشددّت أن هذه المساعدة المالية تأتي في إطار تحمل حركة حماس لمسؤولياتها تجاه شعبها رغم معاناتها من أزمة مالية خانقة، وتنصل حكومة الوفاق الوطني لمسؤولياتها تجاه قطاع غزة رغم الأزمات وتردي الأوضاع المعيشية والاجتماعية.

وشددت حماس أنها ستواصل دعم نضال شعبنا بكل الوسائل والأدوات المتاحة، على الرغم من صعوبة الأوضاع في قطاع غزة.