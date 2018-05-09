العمل النسائي للجهاد تنظم فعالية "تراثنا هويتنا" بمخيم العودة برفح

نظمت دائرة العمل النسائي لحركة الجهاد الإسلامي، فعالية تراثية في مخيم العودة شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وتضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة منها: معرض للتراث الفلسطيني، اسكتش مسرحي مميز، وتزيين الزهرات وإلباسهن الثوب الفلسطيني المطرز، بالإضافة لتجهيز وجبات طعام تراثية، و العديد من الفقرات الفنية كإلقاء شعر و الكلمات المعبرة.

وحضر الفعالية ناشطات في دائرة العمل النسائي، وأمهات الشهداء والأسرى، وفعاليات نسائية مختلفة.

وأكدت مسؤولة العمل النسائي برفح أم كارم عبد العال، على أنه من خلال هذه الفعاليات نرسل رسالة واضحة للجميع بأننا أصحاب الأرض الحقيقيين، وهي ليست للصهاينة الجبناء.

ونوهت إلى أن إيمان شعبنا الباسل بعدالة قضيته، وحتمية الانتصار، كان ومازال سببا رئيسيًا في صموده وعنفوانه.

وشددت عبد العال على أن هذا الشعب مستمر في نضاله ومقاومة الاحتلال ومشاريع تصفية وجوده، وهو يدرك تمامًا أن طريقه شاق، ومحفوف بالأخطار.

وأشادت بالوحدة الوطنية التي تجلت في فعاليات مسيرة العودة، مشددة على ضرورة أن تكون فلسطين هي البوصلة لكل عمل وتوجه.

وتوجهت عبد العال بالتحية العطرة والمباركة لأرواح الشهداء الذين روت دماؤهم تراب الوطن الحبيب، وللجرحى البواسل، وللأسرى الأبطال في سجون القهر الإسرائيلي.















