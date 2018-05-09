في تصعيد خطير.. الاحتلال يسمح للمستوطِنات اقتحام الأقصى بـ"فستان"

كشفت مصادر عبرية، اليوم الأربعاء، عن سماح شرطة الاحتلال المتمركزة في المسجد الأقصى المبارك، للفتيات المستوطِنات دخول المسجد بفستان الاحتفال "بات متزافا".

وأوضحت أن "جماعات الهيكل" المزعوم أدخلت، الأحد الماضي، مستوطِنة إلى الأقصى، وهي ترتدي فستان الاحتفال بعيد التكليف، وهو نفس شكل الفستان الذي ترتديه العرائس اليهوديات أيضا في يوم الزفاف، وتم الاحتفال بهذه الفتاة داخل الأقصى، دون أن يتم اعتراضها أو منعها، أو طردها لارتدائها ملابس "تعبر عن طقوس تلمودية".

ولفتت المصادر إلى محاولات سابقة في تاريخ (29-7-2015)، إلا أنها منعت من قبل شرطة الاحتلال، وبعدها بيوم نظمت ما تسمى بـ"جماعة نساء من أجل الهيكل" وقفة اعتصام عند مدخل جسر باب المغاربة المؤدي الى الأقصى، طالبت فيه بالسماح للمتطرفات باقتحام الأقصى، وهن يرتدين الفستان الأبيض.



