4 كتل تتنافس.. انطلاق انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت

افتتحت صباح اليوم الأربعاء، صناديق الاقتراع بانتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة بيرزيت في رام الله.

ويتنافس على رئاسة مجلس الطلبة أربع كتل طلابية وهي: كتلة الوفاء الإسلامية الجناح الطلابي لحركة حماس، وكتلة الشهيد ياسر عرفات الجناح الطلابي لحركة فتح، وكتلة القطب الطلابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكتلة الوحدة الطلابية المستقلة.

وتتنافس الكتل الأربعة على مقاعد مؤتمر المجلس البالغ عددها 51 مقعدًا، إذ يبلغ عدد الطلاب الذين يحق لهم الاقتراع 12068 طالب في برنامج البكالوريوس.

وشهدت الجامعة أمس مناظرة انتخابية بين الكتل المتنافسة، فيما عرضت أول أمس الكتل الطلابية دعايتها وبرامجها الانتخابية.

وكانت الكتلة الإسلامية فازت بانتخابات مجلس اتحاد الطلبة للدورات الثلاثة الماضية.

يذكر أن الاحتلال اعتقل في آذار الماضي رئيس مجلس اتحاد الطلبة عمر الكسواني، باختطافه من وسط الجامعة، بواسطة قوات خاصة "مستعربين".