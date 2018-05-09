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الاحتلال يستهدف مراكب الصيادين برفح ويتوغل شرق خزاعة جنوب القطاع

  • فلسطين اليوم - رفح
  • 08:55 - 09 مايو 2018
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استهدفت زوارق الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، زوارق الصيادين الفلسطينيين في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما توغلت جرافات الاحتلال في أراضي المواطنين شرق خزاعة .

وأفاد شهود عيان، أن 4 جرافات "إسرائيلية" وكباش توغلت في أراضي المواطنين من بوابة أبو ريدة شرق خزاعة باتجاه الشمال.

وقالت مصادر محلية: "إن الزوارق الحربية أطلقت وابلاً من الرصاص صوب عدة زوارق صيد في بحر رفح، بالتزامن مع فتح مضخات المياه صوب القوارب دون الاعلان عن وقوع إصابات.

واضطر الصياديون إلى مغادرة البحر بعد استهداف الاحتلال "الإسرائيلي".

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