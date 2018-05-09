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زيارة خاطفة لنتنياهو للقاء الرئيس الروسي بوتين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:14 - 09 مايو 2018
زيارة خاطفة لنتنياهو للقاء الرئيس الروسي بوتين زيارة خاطفة لنتنياهو للقاء الرئيس الروسي بوتين
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غادر صباح اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل متجها الى موسكو في زيارة خاطفة لروسيا الاتحادية تستغرق يوما واحدا يعقد خلالها جلسة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويعتبر هذا اللقاء بين بوتين ونتنياهو هو الثامن على التوالي في غضون عامين، وهو يرمي على ما يقول المراقبون الى التنسيق في ما يتعلق بالتحركات الروسية على الساحة السورية.

وصرح نتنياهو قبيل مغادرته المطار في تل ابيب بالقول: "أتوجه الى لقاء هام جدا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. اللقاءات بيننا كانت دائما هامة وسيكون هذا اللقاء هام بصورة خاصة".

وأضاف نتنياهو: "على ضوء ما يجري في سوريا في هذه الاثناء، ثمة ضرورة بضمان مواصلة التنسيق الأمني بين الجيش الروسي والجيش الإسرائيلي".

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