اعتقالات واسعة في الضفة طالت أكثر من 20 مواطناً

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، تخللها مداهمات لمنازل أسرى محررين.

وافادت مصادر محلية، ان الاحتلال اعتقل اربعة مواطنين من عصيرة الشمالية وهم: الاسير المحرر محمد عمر الشولي، والشيخ بدر حمادنة، وبراء جرارعة، وعمرو حمادنة، كما اجرت تفتيشا في منازل بالبلدة.

كما جرى اعتقال عدد من المواطنين عقب اقتحامها قرية العيساوية شرق القدس، عرف منهم: قصي داري وصالح ابو عصب وأحمد سعد مصطفى وانس علي درباس ومحمد زكريا عليان.

فيما اعتقل معاذ قنيص، من مخيم عايدة ببيت لحم، والشابين محمود وقاصي نائل موافي ووالدتهم من منزلهم في مدينة قلقيلية. والشابين علي مفيد زيدان و محمد ماهر القاضي من بلدة دير إستيا شمال غرب سلفيت .

وجرت عملية دهم لمنازل اسرى محررين في الخليل، وهم: منزل الأسير المحرر عاطف رباع، في مدينة يطا جنوبا، والمحرر فارس القواسمي ، والمحرر زيد الجنيدي والمحررين صهيب ومصعب ابو شخيدم، والمحررين اسامة وعبد الكريم ابو رموز.

فيما سجلت اقتحامات في قرية خربثا المصباح برام الله، ومداهمات لعشرات المنازل في عزون وجيوس بقلقيلية.