ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة اليوم وغداً

يكون الجو اليوم الاربعاء بحسب توقعات دائرة الارصاد الجوية، غائماً جزئياً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط امطار متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا الى صافية ودافئة نسبيا، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وحارا نسبيا الى حار جافا ومغبرا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

اما يوم السبت، فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبيا فوق المناطق الجبلية ومعتدلا فوق بقية المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.