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صرف العملات مقابل الشيكل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 07:52 - 09 مايو 2018
اسعار العملات اسعار العملات
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جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل، اليوم الأربعاء، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي :3.60 شيقل

الدينار الأردني :5.07 شيقل

اليورو الأوروبي :4.27 شيقل

الجنيه المصري :0.20 شيقل

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