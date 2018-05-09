صرف العملات مقابل الشيكل

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل، اليوم الأربعاء، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي :3.60 شيقل

الدينار الأردني :5.07 شيقل

اليورو الأوروبي :4.27 شيقل

الجنيه المصري :0.20 شيقل