صرف العملات مقابل الشيكل

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل، اليوم الأربعاء، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي :3.60 شيقل
الدينار الأردني :5.07 شيقل
اليورو الأوروبي :4.27 شيقل
الجنيه المصري :0.20 شيقل
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