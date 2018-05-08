دول خليجية والاحتلال يرحبون بانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران

أعربت بعض الدول الخليجية وكيان الاحتلال الإسرائيلي عن ترحيبهم ودعمهم لقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب القاضي بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والسداسية الدولية.

وكان ترامب قد أعلن عن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران.

وقال رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخذ "قرارا شجاعا وصحيحا بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران والذي كان وصفة لكارثة"، على حد تعبيره.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد دعا إلى إصلاح الاتفاق أو إلغائه.

وقال نتنياهو في كلمة تلفزيونية استمرت دقيقتين وألقاها بالعبرية والانجليزية إن الاتفاق الإيراني كان "وصفة لكارثة، وكارثة لمنطقتنا وكارثة للسلام في العالم".

ومن جهتها، أعلنت السعودية عن تأييدها بالخطوات التي أعلنها ترامب، وذكر بيان صادر عن الخارجية السعودية أن الرياض "تؤيد ما تضمنه الإعلان من إعادة فرض للعقوبات الاقتصادية على إيران والتي سبق وأن تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي".

وقال البيان إن "تأييد السعودية السابق للاتفاق النووي بين إيران ودول مجموعة (5+ 1 ) كان مبنياً على قناعتها التامة بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم".

وتابع البيان "أن ايران استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها واستخدمته للاستمرار في انشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، وخاصة من خلال تطوير صواريخها الباليستية، ودعمها للجماعات الارهابية في المنطقة بما في ذلك حزب الله وميليشيا الحوثي، التي استخدمت القدرات التي نقلتها اليها ايران في استهداف المدنيين في المملكة واليمن والتعرض المتكرر لممرات الملاحة الدولية، وذلك في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن".

كما أعلنت الإمارات والبحرين عن تأييدهما لقرار ترامب.