كيري: ترامب وضع "إسرائيل" أمام خطر كبير

قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، مساء اليوم الثلاثاء، إن قرار انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران سيعزل الولايات المتحده وحلفائها في أوروبا.

وأضاف كيري، حسب ما نشرته صحيفة يديعوت العبرية، أن قرار ترامب سيضع "إسرائيل" أمام خطر كبير.