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كيري: ترامب وضع "إسرائيل" أمام خطر كبير

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 23:16 - 08 مايو 2018
كيري كيري
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قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، مساء اليوم الثلاثاء، إن قرار انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران سيعزل الولايات المتحده وحلفائها في أوروبا.

وأضاف كيري، حسب ما نشرته صحيفة يديعوت العبرية، أن قرار ترامب سيضع "إسرائيل" أمام خطر كبير.

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