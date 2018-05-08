نتنياهو وليبرمان في مشاورات أمنية بمقر وزارة الحرب

يجري في هذه الأثناء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب أفيغدور ليبرمان مشاورات أمنية بحضور كبار قادة الجيش في مقر وزارة الحرب في تل ابيب

يأتي ذلك في أعقاب الأنباء عن انفجارات قرب دمشق.