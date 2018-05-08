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نتنياهو وليبرمان في مشاورات أمنية بمقر وزارة الحرب

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 22:56 - 08 مايو 2018
نتنياهو وليبرمان نتنياهو وليبرمان
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يجري في هذه الأثناء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب أفيغدور ليبرمان مشاورات أمنية بحضور كبار قادة الجيش في مقر وزارة الحرب في تل ابيب

يأتي ذلك في أعقاب الأنباء عن انفجارات قرب دمشق.

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