صور | "الرياضية العامة" تنظم بنجاح فعالية بطولة "شهداء العودة" لكرة الطائرة

نظمت اللجنة الرياضية العامة لحركة الجهاد الإسلامي بطولة كرة طائرة وفاء للشهداء مسيرة العودة الكبرى ، وذلك اليوم الثلاثاء على ملعب مخيم العودة المقام على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وانطلقت البطولة بعد صلاة العصر مباشرة، بمشاركة عدد من الفرق تمثل محافظات قطاع غزة كافة.

وتمكن فريقي محافظة غزة ومحافظة الشمال من الوصول إلى المباراة النهائية للبطولة بعد فوزهما في الدور النصف نهائي على فريقي محافظتي الوسطى وخانيونس على التوالي وبنفس النتيجة شوطين دون مقابل.

وبحضور مسئول اللجنة الرياضية العامة الأستاذ جميل لبد ومسئول محافظة غزة أبو صالح الركوعي وعدد من كوادر العمل الرياضي وحشد غفير من الجماهير، لعب نهائي البطولة حيث تمكن فريق محافظة الشمال من حصد لقب البطولة بعد فوزه على غزة بشوطين مقابل شوط وحيد، وكانت نتيجة الأشواط على النحو التالي: (20-25) (25-11) (15-11).

وفي الختام كرمت اللجنة للبطولة الفريق الفائز بالمركز الاول، وسلمته كأس البطولة.

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