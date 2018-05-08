الرئيس روحاني: ترامب يشن علينا حرباً نفسية واقتصادية ولن نجعله ينجح

أكّد رئيس إيران الشيخ حسن روحاني رداً على القرار الامريكي بالانسحاب من الإتفاق النووي، أنّ الإتفاق أصبح الآن بين إيران والدول الخمسة فقط وعلينا أن ننتظر كيف ستتعامل الدول الكبرى تجاه هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أنّ الحكومة الإيرانية التزمت بما تعهدت به لكن واشنطن لا تحترم الاتفاقات الدولية.

وردّ الشيخ روحاني على القرار الامريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي، اليوم الثلاثاء، قائلاً: الليلة شاهدنا تجربة تاريخية في ذلك الكلام الذي قلناه قبل 40 عاماً بأن إيران تلتزم بالعهود عكس أميركا، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة أثبتت أنها لا تلتزم بالتعهدات.

وأشار الرئيس الإيراني، إلى أنّ انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي ليس إلا تتويجا لمساعيها الحقيقية على الأرض والحكومة الإيرانية التزمت بكل تعهداتها في الاتفاق.

كما طلب روحاني من الشعب الإيراني ألّا يقلق في هذه المرحلة، لافتاً إلى أنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكدت التزام إيران بتعهداتها والاتفاق النووي دولي صدق وليس اتفاق احادي مع واشنطن.