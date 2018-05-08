الاتحاد الأوروبي: ماضون في الاتفاق النووي مع إيران ولن نسمح بتفكيكه

أكّدت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، أنّ الاتحاد الأوروبي عازم على المحافظة على الاتفاق النووي مع إيران الذي جاء بعد 12 عاما من الدبلوماسية.

وأضافت موغريني في مؤتمر صحفي أن "الاتفاق ملك لنا جميعا ابقوا محافظين على الالتزامات فهو اتفاق سنحافظ عليه مع المجتمع الدولي".

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي لن يسمح لأحد بأن يقوم بتفكيك الاتفاق.

وأعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب مساء اليوم انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، ان الولايات المتحدة الأمريكية قررت الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وانها تتجه الى فرض عقوبات قاسية على ايران.

ووقع ترامب على الهواء مباشرة عقب انتهاء المؤتمر الصحفي على مذكرة اعادة العقوبات على ايران.