ترامب يحسم أمره وينسحب من الاتفاق النووي الإيراني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، قراره النهائي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، معتبراً أن الاتفاق "الكارثي" أعطى نظام طهران "الإرهابي" ملايين الدولارات.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، إن لدى بلاده أدلة كافية بأن طهران لم تتوقف عن تخصيب اليورانيوم، معتبراً أن الاتفاق سيتسبب بسباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.

وأضاف: "على مدى الشهور الماضية سعينا مع شركائنا وحلفائنا لإصلاح الاتفاق النووي".

وكان مساعدون في الكونغرس الأميركي قالوا إن مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب اتصلوا بأعضاء كبار في الكونغرس اليوم (الثلاثاء) وأبلغوهم أن ترامب قرر الانسحاب من اتفاق إيران النووي، ولكنه لن يعيد فرض العقوبات لفترة تصل إلى ستة أشهر.

وأوضح أحد المساعدين أن ترامب سيُبقى على تخفيف العقوبات لمدة 90 يوماً قابلة للتجديد 90 يوماً أخرى، في الوقت الذي اتصل فيه مسؤولون كبار في الإدارة بأعضاء في الكونغرس كي يحيطوهم علماً بقرار الرئيس قبيل إعلانه المتوقع.

وذكرت وكالة «فرانس برس» نقلاً عن مسؤول حكومي أميركي، طلب عدم كشف هويته، تأكيده بان ترامب سيعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

وقال المسؤول ان «الرئيس قرر الانسحاب من الاتفاق» الذي وقع العام 2015.

وكاانت الرئاسة الفرنسية قالت اليوم إن الرئيس الأميركي لم يعط لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أي إشارة على ما ينوي قوله في شأن الاتفاق النووي الإيراني في بيانه المقرر في وقت لاحق اليوم.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم (الثلاثاء) انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في العام 2015.

وكان مساعدون في الكونغرس الأميركي قالوا إن مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب اتصلوا بأعضاء كبار في الكونغرس اليوم (الثلثاء) وأبلغوهم أن ترامب قرر الانسحاب من اتفاق إيران النووي، ولكنه لن يعيد فرض العقوبات لفترة تصل إلى ستة أشهر.

وأوضح أحد المساعدين أن ترامب سيُبقى على تخفيف العقوبات لمدة 90 يوماً قابلة للتجديد 90 يوماً أخرى، في الوقت الذي اتصل فيه مسؤولون كبار في الإدارة بأعضاء في الكونغرس كي يحيطوهم علماً بقرار الرئيس قبيل إعلانه المتوقع.

وذكرت وكالة «فرانس برس» نقلاً عن مسؤول حكومي أميركي، طلب عدم كشف هويته، تأكيده بان ترامب سيعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

وقال المسؤول ان «الرئيس قرر الانسحاب من الاتفاق» الذي وقع العام 2015.

وكاانت الرئاسة الفرنسية قالت اليوم إن الرئيس الأميركي لم يعط لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أي إشارة على ما ينوي قوله في شأن الاتفاق النووي الإيراني في بيانه المقرر في وقت لاحق اليوم.